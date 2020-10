Ibrahimovic, ottimo bilancio nelle coppe europee con la maglia del Milan

MILANO – Il Milan, dopo aver superato tre turni preliminari, si appresta ad esordire nel girone di Europa League, dove il Celtic lo aspetta a Glasgow. La squadra di Stefano Pioli anche questa sera verrà guidata in attacco da Zlatan Ibrahimovic, reduce dalla doppietta in campionato nel derby. Anche in Europa i numeri sorridono al centravanti svedese che, con la maglia rossonera, ha disputato diciassette partite fra Champions ed Europa League, realizzando dieci reti e quattro assist.