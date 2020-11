Ibrahimovic: “Siamo pronti per questa sfida. Gattuso? Grande uomo”. E sul rinnovo…

MILANO – A pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Milan, Zlatan Ibrahimovic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Tutto il gruppo sta bene. Ho avuto qualche giorno per poter recuperare energie prima di tornare a lavorare. Sono pronto per questa partita, così come sono pronti i miei compagni. Il mister ci manca tanto, ma siamo in contatto con lui tutti i giorni. In ogni allenamento è come se fosse con noi, anche se ora non può esser presente fisicamente. Bonera conosce l’ambiente e ha preparato bene la partita. Ogni tanto gli dico di non essere preoccupato, perché tanto c’è Ibra (ride, ndr)”.

SU GATTUSO – “Lo conosco bene, anche come persona. E’ un grande uomo, ti stimola molto e ha personalità. Fa tutto per vincere, ma questo vale anche per me. Sarà una bella sfida”.

SUL RINNOVO – “Quando Maldini vorrà, ne parleremo tranquillamente. C’è tutto il tempo”.