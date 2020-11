Ibrahimovic a Milan Tv: “Grazie a mister e compagni. 39 anni? Mi sto solo riscaldando…”

MILANO – Zlatan Ibrahimovic, uomo-partita di Udinese-Milan con un assist e una rete bellissima, è stato intervistato dai microfoni del canale ufficiale rossonero: “Ho 39 anni ma mi sto solo riscaldando, come ho detto qualche mese fa. Ho sentito anche dire che quelli che tornano al Milan di solito falliscono, ma io non ho mai perso la passione per quello che sto facendo. Abbiamo una bella squadra, giovane, che lavora tanto e crede in ciò che fa. I miei compagni mi aiutano, li ringrazio e gli faccio i complimenti. Grazie anche al mister, che mi mette sempre nelle condizioni migliori per dare il mio contributo alla squadra. Il mio compito è far mantenere al gruppo questa fame: non abbiamo ancora vinto nulla, quindi bisogna continuare a lavorare duramente. Ripeto: stiamo facendo bene, ma non abbiamo ancora vinto niente. Futuro? Devo parlare con Paolo Maldini e dirgli di farmi un nuovo contratto, così gli metto un po’ di pressione (ride, ndr)”.