Ibrahimovic 3.0: il Milan (ri)accoglie Zlatan

MILANO – Ieri sera è ufficialmente iniziata la terza avventura in carriera di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan. Il centravanti svedese si è convinto a firmare il rinnovo contrattuale proposto da Paolo Maldini e Frederic Massara che, di fatto, hanno accontentato la richiesta economica di Ibra e Raiola: 7 milioni di euro fino al 30 giugno 2021. D’altronde, i numeri totalizzati dal suo ritorno lo scorso gennaio parlano chiaro: undici reti in venti partite fra campionato e Coppa Italia per il classe 1981 che, anche nella prossima stagione, guiderà l’attacco rossonero provando a riportare il Diavolo in Champions League.