Ibra su Leao: “Ha un fisico quasi migliore del mio, ma deve capire che…”

MILANO – Nel corso della sua intervista a Sky Sport, al termine di Inter-Milan, Zlatan Ibrahimovic si è soffermato a parlare di Rafael Leao, compagno di squadra che gli ha offerto l’assist per il secondo gol: “Ha giocato molto bene. Ha un talento grandissimo e noi siamo qua per aiutarlo, ma dipende da lui. Sta facendo grandi cose in campo, è disponibile a sacrificarsi per crescere, ha un gran fisico, quasi migliore del mio. Però deve capire che gioca nel Milan e qui non c’è mai pazienza. Deve continuare a darsi da fare”.