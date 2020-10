MILANO – In conferenza stampa Jens Petter Hauge ha raccontato la trattativa che lo ha portato a firmare con il Milan: “Uno scout già mi seguiva e i dirigenti mi stavano monitorando. Poi, quando ho giocato contro il Milan in Europa League a San Siro, la società rossonera mi ha avvicinato e abbiamo iniziato a parlare. Da lì è nata la trattativa e non ho avuto esitazioni ad accettare la proposta di questo grandissimo club”.