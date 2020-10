MILANO – Nella conferenza stampa odierna Jens Petter Hauge ha svelato che sulle sue tracce, in Italia, non c’era solamente il Milan e le richieste non mancavano. Stando a quel che riferisce calciomercato.com, la società che aveva provato ad acquistarlo è l’Atalanta. Tuttavia la volontà del ragazzo è stata determinante: è lui, infatti, che alla fine ha deciso di accettare la proposta del Milan, preferendola a quella del club orobico.