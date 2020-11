Gullit incensa Ibra: “E’ formidabile, non ci sono più giocatori così”

MILANO – Anche domani l’attacco del Milan verrà guidato da Zlatan Ibrahimovic, nella delicatissima trasferta di Napoli contro la squadra di Rino Gattuso. Del centravanti svedese ha parlato, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘deVolkskrant’, Ruud Gullit, leggenda olandese che ha vinto tutto con la maglia rossonera: “Il suo ritorno è stato fondamentale per il Milan, perché ha rivitalizzato il gruppo. I suoi compagni lo seguono con entusiasmo, lo considerano un vero leader. Anche l’allenatore trae beneficio dalla sua presenza. Non ci sono più trascinatori come lui nelle squadre. Ibra è davvero un giocatore formidabile”.