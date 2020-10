Guglielminpietro: “L’assenza dei tifosi pesa, ma sarà lo stesso un gran derby”

MILANO – Intervistato dai microfoni de Il Giornale, Andreas Guglielminpietro, ex centrocampista di Milan e Inter, ha parlato della stracittadina in programma oggi: “Mi aspetto un derby differente rispetto al solito, ma pur sempre di qualità e con tante emozioni. Le squadre sono molto in forma, quindi penso che le assenze non influiranno più di tanto. Certo, la mancanza di pubblico a San Siro è indubbiamente pesante, ma visto il periodo bisogna adattarsi. Il Milan è in netta crescita, ha un bravo allenatore e una giusta unione di giovani ed esperti. E’ una squadra che mi piace tanto. L’Inter, da parte sua, ha un organico più strutturato rispetto al Milan e Conte sta facendo bene. Penso che verrà fuori un gran bel derby”.