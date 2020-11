Gotti: “Partita di grande sacrificio, ma purtroppo prendiamo sempre gol…”

MILANO – Ai microfoni di DAZN Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, si è espresso sulla sconfitta rimediata in casa contro il Milan: “Abbiamo giocato una partita di sacrificio collettivo, in cui non si è lesinato l’impegno. Alla fine potevamo anche provare a vincerla, ma un’invenzione di Ibra ha deciso la sfida e non siamo riusciti più a reagire. Purtroppo prendiamo sempre gol e questo è un grande limite. Dobbiamo trovare gli equilibri in campo, per fare entrambe le fasi con maggior qualità e precisione. Bisogna indubbiamente migliorare. A fine partita il Milan ci lasciava degli spazi interessanti, ma non siamo riusciti a sfruttarli”.