Giordano: “Milan, sarebbe stato un grandissimo mercato se fossero arrivati un centrale e Bakayoko”

MILANO – Due giorni fa si è conclusa la sessione di calciomercato e tra le varie società si stanno ancora tirando le somme. Il Milan ha svolto una campagna acquisti piuttosto attiva, ma non è riuscito ad ingaggiare il difensore che tanto desiderava. Sulle frequenze di TMW Radio, l’ex calciatore Bruno Giordano si è espresso sull’operato della società rossonera: “E’ stato preso Tonali, un giovane che farà una grandissima carriera. Poi sono arrivati altri giocatori come Brahim Diaz e, soprattutto, sono rimasti elementi fondamentali come Ibra e Rebic. Tuttavia secondo me serviva qualche ritocco in difesa e un altro tassello a centrocampo. Se fossero arrivati un centrale e un mediano come Bakayoko, sarebbe stato un mercato da 8”.