Giordano: “Milan da Champions. Scudetto? Discorso fra Juve e Inter”

MILANO – L’ex bomber Bruno Giordano, oggi opinionista televisivo, ha rilasciato un’intervista a TMW Radio parlando anche del Milan: “Mi sembra di rivedere la Lazio della scorsa stagione. Purtroppo per la squadra di Inzaghi c’è stato un crollo dopo la pausa forzata, cosa che non auguro ai rossoneri. Se andrà tutto per il verso giusto e Ibrahimovic continuerà a giocare sempre, il Milan avrà grandi possibilità di andare in Champions League. Scudetto? Onestamente credo che Inter e Juventus siano ancora di un altro livello”.