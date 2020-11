MILANO – Attraverso un post scritto su Linkedin, Gianluca Galliani, figlio dell’ex dirigente rossonero Adriano, si è congratulato con il Milan per i risultati che sta ottenendo: “Che bello dopo tanti anni rivedere una squadra che ti fa innamorare non solo per i risultati ma anche per i valori che da sempre contraddistinguono il Milan. Complimenti a tutti i dirigenti, a tutto lo staff tecnico, a tutti i giocatori e a tutti i membri del club e soprattutto GRAZIE”.