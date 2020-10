Gentile: “Derby? Per il Milan è l’esame di maturità”

MILANO – Dopo tre vittorie in altrettante partite di campionato, il Milan è chiamato a confermarsi contro il primo grande avversario della stagione. Tra due giorni la squadra rossonera affronta i cugini interisti nel derby e, come sottolinea il giornalista Riccardo Gentile ai microfoni di Sky Sport, si tratta di un bel banco di prova per i giocatori di Pioli: “Per il Milan è sicuramente un interessante esame di maturità. Finora è imbattuto e sta portando avanti una lunghissima striscia di risultati positivi se consideriamo anche la scorsa stagione, ma nel nuovo campionato ha affrontato Bologna, Crotone e Spezia. Sabato invece ci sarà l’Inter, quindi si capirà davvero cosa vorrà fare il Milan da grande”.