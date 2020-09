Gazidis: “Voglio riportare il Milan ai suoi livelli. Maldini fondamentale per noi”

MILANO – L’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del portale sportivo The Athletic: “La mia ambizione è quella di riportare questo club ai suoi livelli. E’ un’opportunità enorme per me, ho passato gli ultimi 18 mesi a capire come rafforzare la squadra, come creare un nuovo Milan vincente. Quando è arrivato Elliott la posizione finanziaria era tale che abbiamo dovuto accettare l’esclusione dall’Europa League. I soldi che stavamo perdendo dipendevano soprattutto dagli stipendi dei giocatori e dalle commissioni dei trasferimenti. Dobbiamo utilizzare il denaro in maniera più efficace per migliorare ulteriormente la squadra”.

SU MALDINI – “Non c’è nessuno in grado come Paolo di convincere un giocatore a venire al Milan. Per noi è fondamentale. Sa diffondere benissimo tutto il prestigio del nome Milan, che nel calcio significa ancora qualcosa”.

SUL NUOVO STADIO – “Tra l’averlo e il non averlo c’è una differenza abissale. In termini puramente commerciali si tratta di 70 milioni di euro in più, che puoi spendere sul mercato per nuovi giocatori ogni anno. Un nuovo stadio ti dà tutti gli strumenti necessari per far sì che il Milan torni ad essere una delle grandi forze del calcio italiano ed europeo”.