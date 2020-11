Gazidis: “Vogliamo continuare a sviluppare talenti, dentro e fuori dal campo”

MILANO – In seguito al successo ottenuto dall’evento ‘From Milan with love’, la società rossonera ha deciso di intraprendere una nuova iniziativa, dal nome ‘From Milan with love: next gen’. Tramite il sito ufficiale del club, ne ha parlato l’amministratore delegato Ivan Gazidis: “Dopo l’incredibile successo di From Milan with Love, siamo lieti di collaborare con Roc Nation per offrire un altro evento pieno di spunti ai nostri fan e alla nostra community internazionale. Il nostro impegno per la diversità e lo sviluppo della prossima generazione di talenti è al centro di tutto ciò che facciamo sia dentro che fuori dal campo e crediamo che questo evento rappresenti perfettamente i nostri obiettivi in quelle aree. Vogliamo trasmettere un messaggio di speranza e ottimismo per il futuro, in particolare durante questi tempi difficili che tutti stiamo affrontando, fornendo al contempo un trampolino di lancio a questo gruppo di artisti giovani, eterogenei e di immenso talento”.