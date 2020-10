Gazidis: “Fair play finanziario? Imperfetto ma indispensabile”

MILANO – Contattato dai microfoni di SportLab, Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato del fair play finanziario: “Il Covid ha creato molti problemi in tutti i settori della società, così come nel calcio, il quale è stato colpito drammaticamente. Per fortuna diversi anni fa il calcio ha ripensato al suo modello; sebbene il fair play finanziario non sia perfetto, le conseguenze sarebbero state devastanti se non fosse stato introdotto. Il modello di business deve essere rivisto. Non ci sono risposte facili per superare la crisi, ma bisogna sviluppare il fair play finanziario verso i nuovi problemi. Le persone vogliono il calcio in casa, vogliono un senso di comunità da perpetuare, ma occorre trovare la giusta soluzione”.