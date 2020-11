Gattuso torna su Napoli-Milan: “Nei primi 15 minuti non siamo pervenuti”

MILANO – Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida europea contro il Rijeka, è tornato a parlare anche della sconfitta rimediata col Milan: “Domenica contro il Milan non siamo pervenuti nei primi 15 minuti, ma questo ci deve far riflettere, anche perché non è la prima volta che succede. Bisogna migliorare questo aspetto. Poi siamo bravi spesso a recuperare, perché siamo una squadra forte, ma non possiamo regalare niente a nessuno. Questa squadra fa tante cose buone, ma per distruggere gli avversari ci manca questo aspetto mentale nell’approccio alle partite”.