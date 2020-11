Galtier: “Il gol del Milan ci ha dato la scossa, bravi a reagire”

MILANO – Al termine della partita contro il Milan, Christophe Galtier, allenatore del Lille, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal sito del club francese: “Siamo stati bravi a recuperare lo svantaggio. Quando ci si ritrova sotto contro una squadra come il Milan non è semplice andare a pareggiare. Nel primo tempo la partita è stata molto bloccata. Nella ripresa abbiamo preso gol ma da quel momento ci siamo scossi. Siamo stati bravi a reagire e nel finale abbiamo anche creato delle situazioni interessanti, in cui potevamo essere maggiormente pericolosi. Questo pareggio ci permette di rimanere in testa al girone e ci dà fiducia in vista delle prossime partite”.