Galliani: “Un grande errore lasciar andare via Pirlo, ma non fui l’unico a sbagliare…”

MILANO – In occasione di un'intervista rilasciata ai microfoni del Corriere dello Sport, Adriano Galliani, ex amministratore delegato rossonero, è tornato a parlare di quando non fu rinnovato il contratto ad Andrea Pirlo, che venne poi ingaggiato a costo zero dalla Juventus (di cui adesso è allenatore): "Confermo, come dissi all'epoca, di aver commesso un errore. Fu però un errore fatto in compartecipazione con altri, ma non chiedetemi chi. Sono passati nove anni, di certe cose non ho più memoria (ride, ndr)".

