Galliani: “Sono pazzo del Milan. Ibra? Vi dico perché non ha vinto il Pallone d’Oro”

MILANO – L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, storico dirigente rossonero, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni del quotidiano ‘Libero’: “Io non sono un osservatore esterno. Io sono pazzo del Milan. Non è che se sei dirigente non sei scatenato come il più infervorato degli ultras”.

SULLA CORSA SCUDETTO – “Come ho già avuto modo di dire, quest’anno il campionato è una lotteria. Vince chi ha meno casi di Covid. Ogni giorno è un bollettino di guerra”.

SU IBRAHIMOVIC – “E’ un giocatore immenso. Non ha mai vinto il Pallone d’Oro perché è rimasto incastrato nel dualismo Ronaldo-Messi. Era difficile entrare in questa logica. E poi bisogna vincere la Champions League”.