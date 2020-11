Galliani: “Il gol di Muntari? Se avessimo vinto quello Scudetto non avremmo venduto il Milan”

MILANO – L’ex amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, è tornato a parlare del gol non assegnato (incredibilmente) a Sulley Muntari nel famoso Milan-Juventus del febbraio 2012. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Libero: “Era un gol regolarissimo. Vincendo quella partita avremmo vinto il secondo Scudetto consecutivo con Allegri in panchina e la storia sarebbe cambiata. Saremmo potuti ripartire con il quarto grande Milan e sicuramente non avremmo ceduto Zlatan Ibrahimovic e Thiago Silva al Paris Saint-Germain. Se fosse andata come dico io, magari non avremmo neppure venduto la società e io e Berlusconi saremmo ancora lì”.