MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate da MilanNews.it, Adriano Galliani, ex amministratore delegato rossonero, ha speso parole d’elogio per Zlatan Ibrahimovic: “Ieri, quando ha segnato Ibra, che io ho portato la prima volta al Milan dieci anni fa, ho esultato come quando ero dirigente di questo club. E’ semplicemente un giocatore stratosferico. Quando posso vengo sempre a vedere le partite a San Siro, la mia fede dopo 31 anni di Milan non può cambiare”.