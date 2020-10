Galliani: “Complimenti a Pioli. Sogno il Milan in Champions e il Monza in A”

MILANO – In occasione di un’intervista concessa ai microfoni di SportLab, Adriano Galliani, ex dirigente rossonero, si è espresso sul rendimento del Milan targato Pioli: “Mi sembra sia stata allestita una squadra molto competitiva, che può continuare a far bene e a togliersi soddisfazioni. Il mio sogno è vedere il Milan in Champions League e il Monza in Serie A la prossima stagione. Non perdo mai una partita a San Siro, a meno che non ci sia il Monza di mezzo. Voglio fare i miei più sinceri complimenti a Pioli, perché ha azzeccato la formula giusta per rilanciare il Milan”.