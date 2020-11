Galli: “Napoli-Milan grande sfida, sarebbe bello che entrambe lottassero per il titolo fino alla fine”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, Filippo Galli, ex difensore rossonero, ha parlato della corsa Scudetto e della prossima sfida del Milan, in programma al San Paolo contro il Napoli: “Considerando le difficoltà che stanno avendo Juventus e Inter, squadre come Milan e Napoli possono approfittarne e puntare allo Scudetto. Alla ripresa del campionato c’è proprio Napoli-Milan, una sfida molto interessante. Sarebbe davvero bello che entrambe lottassero fino alla fine per il titolo. Anche i rossoneri hanno dimostrato di avere consapevolezza e forza. Il Napoli dal canto suo ha una rosa profonda e questa è la cosa più importante per affrontare tre competizioni”.