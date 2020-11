Galante: “Kjaer si è imposto alla grande, è un leader in questo Milan”

MILANO – L’ex difensore Fabio Galante, contattato dai microfoni di Sky Sport, si è espresso sul rendimento di Simon Kjaer: “Si è imposto alla grande, soprattutto grazie alla sua spiccata personalità. Da quando è arrivato, lo scorso gennaio, ha fornito un rendimento costante. Lui e Ibrahimovic sono gli uomini spogliatoio, due punti di riferimento per tutto il gruppo rossonero. E’ un bel traguardo per Kjaer: all’inizio non aveva grandi sponsor e ci credevano in pochi, ma ha dimostrato di essere un giocatore di grande valore”.