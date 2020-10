G.Galli su Tatarusanu: “Errori che capitano quando non si gioca mai”

MILANO – Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, Giovanni Galli, grande ex portiere rossonero, ha commentato l’errore di Ciprian Tatarusanu in occasione del gol di Edin Dzeko in Milan-Roma: “Ha letto male la traiettoria del traversone. Ha sbagliato l’impostazione dell’uscita e l’attaccante giallorosso non si è fatto trovare impreparato. Ma errori del genere sono comprensibili quando non si gioca mai. In allenamento, anche se si cerca di simulare situazioni che si verificano durante la partita, esiste sempre una sorta di rispetto tra compagni. Quando poi si scende in campo in gara ufficiale è un’altra cosa”.