G.Galli su Milan-Fiorentina: “Ha fatto più parate Donnarumma rispetto a Dragowski…”

MILANO – Contattato dalle frequenze di Lady Radio, Giovanni Galli, ex portiere di Milan e Fiorentina, si è espresso sulla partita andata in scena ieri fra la compagine rossonera e quella viola: “Si parla molto della brutta prestazione della Fiorentina e del 4-2-3-1 del Milan. Ma senza Ibrahimovic e con Rebic in campo, quante parate ha dovuto fare Dragowski? Rigore a parte, ne ha fatte di più Donnarumma che è stato il migliore in campo. Ha toccato il tiro di Vlahovic deviandolo sul palo, il colpo di testa di Pezzella non era così facile e ha fatto un capolavoro sullo scavetto di Ribery. Tre parate determinanti. Il portiere rossonero, paradossalmente, è stato più impegnato di quello viola”.