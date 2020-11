G.Galli: “Milan, adesso c’è chiarezza”. E sulla sfida col Napoli…

MILANO – La seconda sosta stagionale per le Nazionali sta volgendo al termine e domenica il Milan tornerà in campo, affrontando il Napoli nel posticipo dell’ottava giornata di campionato. Di questa sfida ha parlato, tramite i microfoni de Il Corriere dello Sport, Giovanni Galli, ex portiere che ha vestito le maglie di entrambe le squadre: “E’ uno scontro tra due compagini che possono ambire allo Scudetto. Tuttavia siamo solo all’inizio della stagione. Su chi punterei? Ibrahimovic da una parte e Mertens dall’altra. Anche Insigne, però, sta facendo cose molto importanti. Al Milan oggi c’è chiarezza, ognuno conosce il suo ruolo e lo si percepisce anche nello spogliatoio”.