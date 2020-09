Fontana su Tonali: “Una passione tutta lombarda. Forza Sandro e forza Milan!”

MILANO – Anche Attilio Fontana, governatore della regione Lombardia e tifoso rossonero, ha voluto commentare l’acquisto di Sandro Tonali da parte del Milan. Queste le dichiarazioni rilasciate tramite un post pubblicato sul proprio profilo Facebook: “Sandro Tonali, classe 2000, nasce a Lodi, debutta nella Lombardia Uno, cresce nel Brescia e ora inizia il suo nuovo capitolo nell’AC Milan. Una passione tutta lombarda. Non ci sono dubbi che il suo sogno fosse arrivare al Milan: in tempi non sospetti, nella letterina a Santa Lucia chiedeva il completo rossonero. Fantastico! Il sogno di ogni piccolo calciatore è vincere, quindi forza Sandro, forza Milan e forza a tutti coloro che dedicano tutto l’impegno e il duro lavoro nei propri sogni”.