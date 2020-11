Fiorentina, Ribery potrebbe recuperare per il Milan

MILANO – Buone notizie per la Fiorentina. L’infortunio rimediato ieri da Franck Ribery è meno grave di quel che si pensasse e il francese potrebbe recuperare per la sfida contro il Milan, in programma a San Siro domenica prossima. La società gigliata, tramite un comunicato ufficiale, ha fatto il punto della situazione sulle condizioni del fantasista francese: “ACF Fiorentina comunica che gli accertamenti diagnostici ai quali si è sottoposto il calciatore Franck Ribery nella giornata odierna hanno escluso lesioni a carico dei flessori della coscia destra. Il calciatore ha iniziato il protocollo terapeutico e sarà rivalutato nei prossimi giorni”.