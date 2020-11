Fiorentina, Amrabat: “Creiamo troppo poco, serve una reazione”

MILANO – Attraverso delle dichiarazioni rilasciate al sito internet ufficiale della Fiorentina, Sofyan Amrabat, centrocampista viola, ha commentato la sconfitta rimediata contro il Milan: “Provo sempre a dare il massimo per la squadra, sia in attacco che in difesa. Penso che non abbiamo fatto una brutta prestazione, abbiamo avuto maggiore possesso palla rispetto al Milan, ma non creiamo abbastanza occasioni da gol. Credo che questo sia il più grande dei nostri problemi. Abbiamo tirato in porta una sola volta con Vlahovic. Ma una volta non è abbastanza, abbiamo bisogno di creare di più. Dobbiamo dimenticare questa sconfitta e iniziare a pensare subito alla partita della prossima settimana, contro il Genoa. Bisogna lavorare sodo per rialzare la testa il prima possibile”.