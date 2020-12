Ferrero tuona: “Col Milan meritavamo il pareggio, errori gravi da parte dell’arbitro”

MILANO – Con alcune dichiarazioni rilasciate ai microfoni della trasmissione ‘TikiTaka’, Massimo Ferrero, presidente blucerchiato, ha duramente contestato l’arbitraggio di Gianpaolo Calvarese in Sampdoria-Milan: “Milan indiavolato ma anche miracolato. Ho vissuto male la partita. Ci stava un pareggio. Purtroppo si sono verificati errori evidenti da parte dell’arbitro. Io non capisco: abbiamo le macchine, che servono per aiutarci, ma ci sono ancora errori clamorosi. Certi sbagli col VAR non devono accadere. La verità è che gli arbitri non sanno usare la tecnologia a disposizione. È come se dessimo una Ferrari a un neopatentato. La sbracciata di Romagnoli su Damsgaard? Non posso dire quello che penso perché siamo in televisione…”.