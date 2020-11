Favaro: “Calabria umile e ambizioso, è tra i migliori terzini della Serie A”

MILANO – Alessandro Favaro, membro di ‘You First Sports’, importante agenzia che cura gli interessi professionali di Davide Calabria, è intervenuto ai microfoni di TMW parlando del terzino destro del Milan e della Nazionale: “L’unico segreto del grande rendimento di Davide in questo inizio di stagione è la tenacia. Ha sempre lavorato con tanta determinazione. E’ un ragazzo umile ma al tempo stesso ambizioso. La sua mentalità si abbina perfettamente con quella di un Milan che vuole tornare a vincere. Calabria per il momento ha dimostrato di essere uno dei migliori terzini del campionato, se non il migliore. Siamo felici del suo debutto in Nazionale Maggiore e pensiamo che possa indossare la maglia azzurra con continuità. Grazie alla sua serietà, Davide potrà essere sempre più protagonista sia col Milan che con l’Italia”.