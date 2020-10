Fabbro: “Milan società serissima, lì impari a stare al mondo”

MILANO – In un’intervista ai microfoni ufficiali del Chievo, Michael Fabbro, attaccante cresciuto nelle giovanili del Milan, ha parlato della sua esperienza in rossonero: “All’età di 14 anni sono andato via di casa, direzione Milano, mia mamma non era molto felice ma io non vedevo l’ora di iniziare quell’avventura. Per me approdare in una grande città come Milano era fantastico, ero molto concentrato su quell’esperienza, tanto che ho reso bene da subito. Il Milan mi ha dato tanto sotto il punto di vista calcistico e umano: è una società serissima, dietro i ragazzi ci sono persone competenti che ti insegnano non solo a stare in campo, ma anche nel mondo”.