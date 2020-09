F.Giampaolo: “Al Milan mio fratello Marco non è stato aspettato”

MILANO – L’ex calciatore Federico Giampaolo, oggi allenatore della Recanatese, ha parlato ai microfoni di Tuttosport della sfortunata avventura di suo fratello Marco sulla panchina del Milan: “E’ stata una parentesi che non definirei negativa. Marco ha imparato diverse cose e il Milan ha fatto tesoro degli errori; ora tutti vivono felici e contenti. Tuttavia, avrebbero potuto aspettarlo un po’ di più, come accadde alla Sampdoria nel primo anno in cui, dopo un inizio poco brillante, i giocatori cominciarono a seguirlo. A Milano ha avuto poco tempo a disposizione e il suo progetto non è stato protetto”.