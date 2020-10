F.Galli: “Milan, ora nulla è impossibile. Neanche lo Scudetto…”

MILANO – L’ex difensore rossonero Filippo Galli, contattato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha commentato la vittoria ottenuta dal Milan nella stracittadina: “Un successo assolutamente meritato, ormai la squadra ha acquisito la consapevolezza che i primi quattro posti sono alla portata e nulla può essere precluso. E per nulla intendo dire che questa squadra può anche accarezzare l’idea di vincere il campionato, perché ha le carte in regola per poterci quantomeno provare”.