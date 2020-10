F.Galli: “Milan, la sosta fa bene in vista del derby”

MILANO – In un’intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Filippo Galli, ex difensore rossonero, si è espresso sul derby tra Milan e Inter in programma sabato 17 ottobre: “Il Milan ha già giocato diverse partite ravvicinate, quindi questa sosta può fare bene. E’ vero che nelle squadre molto giovani l’entusiasmo va alimentato con la continuità, ma allo stesso tempo non possiamo ignorare il fatto che tanti giocatori avessero iniziato ad accusare la stanchezza, tra preliminari d’Europa League e campionato. Questa pausa può offrire al gruppo di Pioli l’occasione di ricaricare le pile e ritrovare le energie giuste per il derby”.