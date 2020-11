F.Galli: “Milan, ci sono i presupposti per un grande futuro”

MILANO – L’ex difensore rossonero Filippo Galli, intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica ‘Tutti Convocati’, si è espresso sul Milan di Pioli: “L’idea di calcio che ha Stefano è molto interessante. Inoltre poter contare su uno come Ibrahimovic aiuta sia i giocatori che l’allenatore. Zlatan attira su di sé l’attenzione e la responsabilità: questo è importantissimo per una squadra così giovane come il Milan attuale. Ritengo che vi siano tutti i presupposti per un bel presente e un grande futuro”.