F.Galli: “Ibra imprescindibile. Romagnoli? Forte, ma la difesa sta reggendo anche senza di lui”

MILANO – Contattato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, Filippo Galli, ex difensore del Milan, ha parlato di tre pilastri dell’attuale squadra rossonera: “Ibra, Rebic e Romagnoli sono fondamentali per gli equilibri del gruppo. Tre giocatori a cui non rinuncerei mai. Tra questi tre il più decisivo è indubbiamente Ibrahimovic, il quale ha portato un carico talmente alto di classe, carisma ed esperienza che è impossibile preferirgli qualcun altro. Anche perché, senza voler discutere il valore di Romagnoli, la difesa sinora ha retto anche senza di lui: Donnarumma infatti è ancora imbattuto…”.