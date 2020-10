Ex Milan – Saudati: “Puntare solo sui giovani non dà grandi risultati. Derby? Inter favorita”

MILANO – L’ex centravanti rossonero Luca Saudati, contattato dai microfoni di MilanNews.it, ha parlato del derby della Madonnina in programma sabato: “Vedo meglio l’Inter, perché sulla carta ha una rosa più completa, che può dare noia alla Juve per lo Scudetto. Inoltre i nerazzurri hanno un allenatore che queste partite le cambia e porta una mentalità diversa. Il Milan è comunque in fiducia e sta andando bene, poi ritrova Ibra e questo è fondamentale. Il mio voto al mercato rossonero è tra 6,5 e 7. Non è stato un brutto mercato, ma se investi solo sui giovani, alla lunga non avrai grossi risultati. L’Inter invece ha deciso di spendere per cercare di vincere qualcosa nell’immediato. Il Milan cerca ancora di avere una filosofia improntata sui giovani, che secondo me alla lunga non paga”.