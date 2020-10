Ex Milan – Menez: “Se sto bene sono ancora da Serie A”

MILANO – E’ iniziata alla grande la nuova esperienza italiana di Jeremy Menez, ex attaccante del Milan oggi in forza alla Reggina, in Serie B. In un’intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il francese non ha nascosto il suo obiettivo di tornare a giocare nella massima categoria: “Qui ho riscoperto la voglia di sudare e faticare dopo aver dormito quasi tre anni. In Turchia e in Messico non sono riuscito ad ambientarmi, non ci stavo con la testa e volevo tornare dalla famiglia. Non conta l’età, ma come si vive e ci si allena. Avete visto Ibra? Io mi conosco: se sto bene posso giocare tranquillamente in Serie A. Ho ancora voglia di essere protagonista”.