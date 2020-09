MILANO – Nelle scorse settimane era molto vicino al Toro, adesso, invece, è ad un passo da un club turco. Lucas Biglia, svincolatosi a parametro zero dopo tre stagioni trascorse nel Milan, è pronto a firmare con il Karagumruk. La trattativa col Torino è infatti sfumata e, come riporta MilanNews24, il centrocampista classe 1986 è atteso domani ad Istanbul per svolgere le visite mediche e firmare un contratto biennale.