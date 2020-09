Ex Milan – Alexandre Pato spegne 31 candeline

MILANO – 150 partite e 63 gol, uno Scudetto e una Supercoppa Italiana: questo è il bilancio di Alexandro Pato nei cinque anni in cui ha vestito la maglia del Milan, dal gennaio 2008 al gennaio 2013. Oggi l’attaccante brasiliano compie 31 anni. Un gioiello fragile, un talento espresso a tratti, condizionato da tantissimi problemi fisici. Dopo l’esperienza rossonera ‘Il Papero’ ha cambiato molte squadre senza mai riuscire ad affermarsi tra Sud America, Europa ed Asia: Corinthians, San Paolo, Chelsea, Villareal, Tianjin e, nel 2019, di nuovo San Paolo, da cui però starebbe cercando di svincolarsi. Il suo futuro è tutto da scrivere e, stando ad alcune indiscrezioni, non sarebbe neppure da escludere un ritorno in Serie A…