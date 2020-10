Ex arbitro Marelli: “Giacomelli? Difficile trovare spiegazioni ai due rigori”

MILANO – Il pessimo arbitraggio di Piero Giacomelli in Milan-Roma sta facendo molto discutere. Tramite i social, ne ha parlato anche l’ex direttore di gara Luca Marelli: “Il rischio di quest’anno era che si arrivasse all’estremo rispetto all’anno scorso, quando c’erano stati tantissimi interventi del VAR. Ora il rischio è un eccesso al contrario, una limitazione eccessiva degli interventi: alcuni lo hanno recepito e altri no. Il rigore della Roma è inesistente, quello del Milan è incommentabile. Quello della Roma, se proprio vogliamo trovargli una spiegazione, in diretta può anche ingannarti; quello del Milan non riesco a capire cosa abbia visto. Faccio fatica a dire no a chi parla di compensazione. Il problema è quello del VAR: non deve essere la moviola in campo, ma in questo caso c’è poco da dire”.