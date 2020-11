Europa League, verso Lille-Milan: la probabile formazione rossonera

MILANO – Domani sera, alle 18.55, il Milan scenderà sul campo del Lille per la quarta giornata del Girone H d’Europa League. Al Diavolo spetterà il compito di riscattare la batosta ricevuta all’andata. Una vittoria sarebbe fondamentale anche in ottica qualificazione: con i tre punti, infatti, la squadra rossonera metterebbe un piede ai sedicesimi di finale. Tuttavia, non ci sarà Ibrahimovic, infortunatosi contro il Napoli, e saranno assenti anche Rafael Leao e Alexis Saelemaekers. Al centro dell’attacco giocherà Ante Rebic, supportato da Castillejo, Calhanoglu e Brahim Diaz. In difesa Dalot dovrebbe far rifiatare Theo Hernandez sulla corsia mancina, mentre a metà campo si rivedrà Tonali. Di seguito, la probabile formazione rossonera.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot, Kessié, Tonali, Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz, Rebic. Allenatore: Pioli (in panchina Bonera).