Europa League – Tonali e Tatarusanu fuori dalla lista, ma…

MILANO – Mentre il Milan si prepara per l’amichevole di questo pomeriggio contro il Brescia, si avvicina a grandi passi l’inizio ufficiale della stagione. Fra cinque giorni, infatti, la squadra di Pioli sarà impegnata in Irlanda, sul campo dello Shamrock Rovers, per il primo turno preliminare dell’Europa League 2020/2021. Come riferisce Peppe Di Stefano ai microfoni di Sky Sport, attualmente nella lista europea non figurano i due nuovi acquisti Tonali e Tatarusanu: “Nella lista UEFA non ci sono né Tatarusanu né Tonali ma, 24 ore prima della partita contro gli irlandesi, i loro nomi potranno essere inseriti nell’elenco“.