Europa League – Shamrock Rovers-Milan, ecco dove vederla in TV

MILANO – Fra cinque giorni comincerà ufficialmente la stagione 2020/2021 per il Milan di Stefano Pioli, il quale affronterà a Dublino lo Shamrock Rovers nel primo turno preliminare d’Europa League. La sfida, che si giocherà a porte chiuse, sarà secca: in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si disputeranno i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore. Come riporta goal.com, la partita verrà trasmessa da DAZN, piattaforma che ha l’esclusiva su tutti i preliminari d’Europa League dei rossoneri.