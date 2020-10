Europa League, la designazione arbitrale per Milan-Sparta Praga

MILANO – I rimpianti per non aver vinto la partita contro la Roma restano, ma in casa rossonera è già tempo di preparare la prossima gara. Fra soli due giorni, infatti, si torna in campo per la seconda giornata dei gironi di Europa League. Dopo la vittoria a Glasgow ai danni del Celtic, la squadra di Stefano Pioli ospita lo Sparta Praga a San Siro: un altro successo permetterebbe di fare un grande passo verso la qualificazione ai sedicesimi. La sfida è stata assegnata al fischietto turco Halis Ozkahya. Ecco la designazione completa.

Arbitro: Halis Ozkahya (TUR)

Assistenti: Kerem Ersoy (TUR) – Çem Satman (TUR)

IV Uomo: Alper Ulusoy (TUR)