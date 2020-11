Europa League, la designazione arbitrale per Lille-Milan

MILANO – Archiviata la grande vittoria del San Paolo, il Milan è pronto a tuffarsi nuovamente nell’Europa League dove, fra due giorni, affronterà il Lille per la quarta giornata del girone H. La squadra rossonera è chiamata a riscattare la scoppola subita all’andata per 3-0, ma dovrà provarci senza gli infortunati Ibrahimovic e Leao. Intanto, l’Uefa ha reso nota la designazione arbitrale: sarà l’inglese Craig Pawson a dirigere l’incontro, assieme agli assistenti Hussin e Lennard. Il Diavolo sinora ha incrociato questo fischietto in una sola occasione, sempre in Europa League, due stagioni fa, nella partita pareggiata sul campo del Betis Siviglia. Sulla panchina rossonera c’era Rino Gattuso. Per il Lille, invece, non c’è nessun precedente con quest’arbitro.